Klaudia Siciarz bądź Karolina Kołeczek - tak wyglądała rywalizacja w polskich wysokich płotkach jeszcze sześć czy siedem lat temu. A gdy w 2021 roku do seniorskiej rywalizacji z przytupem wkroczyła Pia Skrzyszowska wszystko się zmieniło, a wkrótce swoje dodała jeszcze Klaudia Wojtunik . Niemniej Siciarz wciąż walczyła o medale mistrzostw Polski, w 2021 roku w Poznaniu przegrała złoto ze Skrzyszowską zaledwie o siedem setnych sekundy.

I tuż po swoich 27. urodzinach ogłosiła, że kończy przygodę z zawodowym sportem. Gdy do rywalizacji w Polsce wkroczyło kolejne pokolenie utalentowanych zawodniczek.

Klaudia Siciarz zakończyła karierę. Była wicemistrzyni Europy U-23, mistrzyni Polski z hali (60 m przez płotki) i stadionu (100 m przez płotki)

Aby dziś liczyć się w światowej rywalizacji w biegach płotkarskich, w hali trzeba biegać poniżej 7.80 s (60 m), a na stadionie - poniżej 12.50 s (100 m). To poziom Skrzyszowskiej, uczestniczącej w mityngach Diamentowej Ligi, medalistki HMŚ, HME i ME. Siciarz też jednak zaczynała karierę z wysokiego pułapu.

Jako 19-latka w Grosseto zdobyła brąz w mistrzostwach Europy juniorów, dwa lata później wywalczyła srebro w młodzieżowym czempionacie kontynentu w Gävle. I to z obiecującym czasem 12.82 s, pokazującym spore możliwości w tym wieku. Ów rezultat pozostał jej oficjalnym rekordem życiowym już do końca kariery, dziś jest dziewiątym wynikiem w polskich tabelach historycznych.

Szybciej pobiegła rok wcześniej w Lublinie - po złoto mistrzostw Polski. 12.74 s nie zostało jednak oficjalnie wpisane, bo wiał zbyt mocny wiatr w plecy. To był jedyny tytuł Siciarz na stadionie - później czterokrotnie finiszowała druga, raz za Kołeczek, a trzy razy za Skrzyszowską. Złote medale wygrywała jednak w hali, tam również zapowiadało się na wybitną karierę. W 2017 roku ustanowiła rekord świata juniorek , ratyfikowany przez World Athletics - w Toruniu przebiegła 60 m przez płotki w równe 8 sekund.

Marcin Golba/NurPhoto via AFP

Klaudia Siciarz podczas swojego ostatniego startu w karierze. Orlen Cup w Łodzi, 8.02.2025 / Marcin Golba/NurPhoto via AFP

A już po wybuchu pandemii wszystko przyhamowało, Siciarz nie była już w stanie poprawiać swoich osiągnięć, choć w każdym sezonie miała rezultaty poniżej 13 sekund. Dotarła do półfinału igrzysk, choćby kosztem młodej Ditaji Kambundji w biegu eliminacyjnym, w półfinale uzyskała dobre 12.84 s, choć do awansu potrzebowała czasu o dwie dziesiąte lepszego. W półfinale była także 10 miesięcy temu w ME w Rzymie.