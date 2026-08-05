Nie będzie rywalizacji Duplantisa z Liskiem w ME. Kontuzja zmieniła plany

Alexander Stadium w Birmingham będzie w najbliższym tygodniu centrum lekkoatletycznych zmagań na kontynencie - to tu od 10 do 16 czerwca odbędą się mistrzostwa Europy. Dwa lata temu w Rzymie Biało-Czerwoni zdobyli jedynie sześć medali, w tym dwa złote: Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem oraz Natalii Kaczmarek, obecnie Bukowieckiej, w biegu na 400 metrów. Rywalizacja na Stadio Olimpico nie była szczególnie udana dla naszej kadry, ale tę przeciętną dyspozycję potwierdziły później igrzyska w Paryżu - tam Bukowiecka na sam koniec obroniła honor polskiej LA.

Jesienią zeszłego roku podobnie wyglądała zresztą sytuacja w mistrzostwach świata w Tokio - niespodziewane srebro Marii Żodzik dotarło na sam koniec zmagań.

Rywalizacja w mistrzostwach kontynentu to jednak trochę inna para kaloszy, zwłaszcza w konkurencjach sprinterskich i sztafetach. Tu Biało-Czerwoni mają dużo więcej do powiedzenia.

Mistrzostwa Europy. Polska traci jednego reprezentanta. Kontuzja Piotra Liska

Jedną z gwiazd polskiej reprezentacji był zazwyczaj Piotr Lisek - rekordzista Polki z wynikiem 6.02 m. Od dawna tak wysoko nie skacze, od niemal dwóch lat próbuje pokonać 5.80 m. A to taka wysokość, by przy dużej dozie szczęście móc włączyć się do walki o medale. Choć zapewne ta rywalizacja rozstrzygnie się na wysokości 5.90 m - 6.00 m.

Piotr Lisek Łukasz Szeląg Reporter

Tak się bowiem składa, że to z Europy jest ten największy z największych, czyli Armand Duplantis. W tym roku Szwed tylko raz pobił rekord świata, i to w lutym, w Uppsali. Ostatnio atakował go, ale bez powodzenia. Mało tego, przegrał domową Diamentową Ligę w Sztokholmie, z powodu urazu mięśniowego wycofał się w trakcie rywalizacji w Londynie. Co nie zmienia faktu, że o ile będzie zdrowy, w cuglach powinien wywalczyć swoje czwarte z rzędu złoto. Kto może z nim powalczyć? Jedynie chyba Emanuil Karalis, o ile będzie fruwać na poziomie rekordu życiowego (6.17 m z lutego). Z potencjalnych rywali Szweda w Birmingham, jedynie Sondre Guttormsen pokonał w tym roku ponad 6 metrów (6.07). Tyle że wszystko to są wyniki z hali.

Najlepszy wynik Liska z tego roku - 5.75 m - jest dopiero na 37. pozycji na świecie i na 22. w Europie. To jednak nasz jedyny tyczkarz, który z tymi najlepszymi na świecie mógłby w ogóle podjąć walkę. I jedyny, który potrafiły wskoczyć do finałowej 12. 33-latek ze Szczecina ma w dorobku pięć medali z halowych ME (w tym złoto z Belgradu z 2017 roku), trzy medale mistrzostw świata na stadionie, dwa kolejne z MŚ pod dachem.

I zero ze stadionowych mistrzostw kontynentu. Pięć startów Liska przyniosło mu dwa czwarte miejsca (2016, 2018), dwa szóste (2014, 2024) oraz porażkę w eliminacjach w Monachium (2022).

Szóstego występu zaś nie będzie.

Tuż przed mistrzostwami Polski Lisek doznał bowiem na treningu kontuzji. "Trzy dni temu zrobiłem dobry trening techniczny, porządne skoki, dały mi dużo radości i pewności na skoczni. Następnego dnia na treningu nadwyrężyłem mięsień brzuchaty łydki" - pisał wtedy w mediach społecznościowych, informując o rezygnacji z walki w Białymstoku. Zaznaczył, że to nic poważnego, w ciągu kilku dni wszystko powinni być w porządku.

Tymczasem minęło półtora tygodnia i... Lisek wypadł z listy reprezentantów na mistrzostwa Europy w Birmingham.

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Jak zauważył Tomasz Spodenkiewicz, lekkoatletyczny statystyk prowadzący kanał Athletics News na platformie X, będą to pierwsze mistrzostwa bez żadnego reprezentanta Polski od 2002 roku.

A Lisek znów ma pecha - w marcu, przez uraz dłoni po pęknięciu tyczki na zawodach w Niemczech, stracił halowe mistrzostwa świata w Toruniu.

Piotr Lisek Yagiz Gurtug / Middle East Images AFP



