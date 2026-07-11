Nie będzie igrzysk w Los Angeles. Sofia Ennaoui kończy karierę
Sofia Ennaoui w drugą sobotę lipca kompletnie zaskoczyła polskich kibiców. Utytułowana lekkoatletka poinformowała w mediach społecznościowych, że kończy zawodową karierę. Polka odchodzi na emeryturę w wieku zaledwie 30 lat. Wielokrotna medalistka mistrzostw Europy co prawda zapowiadała niedawno udział w amerykańskich igrzyskach olimpijskich, lecz plany uległy sporej zmianie.
"Są takie historie, które wydaje się, że będą trwały zawsze. Aż pewnego dnia przychodzi moment, w którym trzeba postawić ostatnią kropkę. Dzisiaj kończę swoją sportową karierę" - brzmią najważniejsze słowa wpisu zamieszczonego 11 lipca przez lekkoatletkę. Ta w oficjalnych zawodach wystąpiła w zeszłym roku. W karierze sporo przeszkadzały jej kontuzje powodujące długie przerwy w startach.
Wydawało się, że do pozytywnego przełomu doszło właśnie kilkanaście miesięcy temu, gdy wygrała bieg na dystansie 1500 metrów podczas mityngu Haliny Konopackiej w Warszawie. 30-latka zaliczyła kapitalny finisz, wyprzedzając na ostatnich metrach dwie Etiopki. Obrazki ze stolicy dawały nadzieje na dobre występy na najważniejszych imprezach w lekkoatletycznym kalendarzu. Dziś dowiedzieliśmy się niestety, iż już więcej Sofia Ennaoui nie powalczy o medale w biało-czerwonych barwach.
Lekkoatletyka. Sofia Ennaoui kończy karierę w wieku 30 lat
"Dziękuję wszystkim trenerom, fizjoterapeutom, lekarzom, psychologom, menedżerom i osobom, które każdego dnia pracowały na sukces, pod którym często widniało tylko moje nazwisko. Za wiedzę, cierpliwość, uczciwość, wymagania i wiarę również wtedy, kiedy ja sama na chwilę ją traciłam" - napisała w dalszej części poruszającego wpisu. W komentarzach błyskawicznie do akcji przystąpili kibice.
Ci po cichu liczyli na występ Sofii Ennaoui w Los Angeles. "Mamy trzy lata do igrzysk. Przede mną to długoterminowy cel. To oficjalne marzenie i wtedy chciałabym zakończyć karierę. (...) Mam nadzieję, że ominą mnie kontuzje, bo ostatnio tego szczęścia zabrakło" - wyznała gwiazda pod koniec zeszłego roku na antenie TVN. Dziś jednak stało się jasne, iż lekkoatletka nie znajdzie się w samolocie lecącym do USA.
Ze swojej kariery 30-latka może być zadowolona. Na dystansie 1500 metrów dwukrotnie stawała na podium mistrzostw Europy. Dodatkowo w 2016 roku pobiegła w olimpijskim finale.
Najważniejsze seniorskie osiągnięcia Sofii Ennaoui:
- Srebrny oraz brązowy medal mistrzostw Europy na dystansie 1500 metrów
- Srebrny oraz dwa brązowe medale halowych mistrzostw Europy na dystansie 1500 metrów
- Finalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro na dystansie 1500 metrów