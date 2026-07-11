Nie będzie igrzysk w Los Angeles. Sofia Ennaoui kończy karierę

"Są takie historie, które wydaje się, że będą trwały zawsze. Aż pewnego dnia przychodzi moment, w którym trzeba postawić ostatnią kropkę. Dzisiaj kończę swoją sportową karierę" - brzmią najważniejsze słowa wpisu zamieszczonego 11 lipca przez lekkoatletkę. Ta w oficjalnych zawodach wystąpiła w zeszłym roku. W karierze sporo przeszkadzały jej kontuzje powodujące długie przerwy w startach.

Wydawało się, że do pozytywnego przełomu doszło właśnie kilkanaście miesięcy temu, gdy wygrała bieg na dystansie 1500 metrów podczas mityngu Haliny Konopackiej w Warszawie. 30-latka zaliczyła kapitalny finisz, wyprzedzając na ostatnich metrach dwie Etiopki. Obrazki ze stolicy dawały nadzieje na dobre występy na najważniejszych imprezach w lekkoatletycznym kalendarzu. Dziś dowiedzieliśmy się niestety, iż już więcej Sofia Ennaoui nie powalczy o medale w biało-czerwonych barwach.

Lekkoatletyka. Sofia Ennaoui kończy karierę w wieku 30 lat

"Dziękuję wszystkim trenerom, fizjoterapeutom, lekarzom, psychologom, menedżerom i osobom, które każdego dnia pracowały na sukces, pod którym często widniało tylko moje nazwisko. Za wiedzę, cierpliwość, uczciwość, wymagania i wiarę również wtedy, kiedy ja sama na chwilę ją traciłam" - napisała w dalszej części poruszającego wpisu. W komentarzach błyskawicznie do akcji przystąpili kibice.

Ci po cichu liczyli na występ Sofii Ennaoui w Los Angeles. "Mamy trzy lata do igrzysk. Przede mną to długoterminowy cel. To oficjalne marzenie i wtedy chciałabym zakończyć karierę. (...) Mam nadzieję, że ominą mnie kontuzje, bo ostatnio tego szczęścia zabrakło" - wyznała gwiazda pod koniec zeszłego roku na antenie TVN. Dziś jednak stało się jasne, iż lekkoatletka nie znajdzie się w samolocie lecącym do USA.

Ze swojej kariery 30-latka może być zadowolona. Na dystansie 1500 metrów dwukrotnie stawała na podium mistrzostw Europy. Dodatkowo w 2016 roku pobiegła w olimpijskim finale.

Najważniejsze seniorskie osiągnięcia Sofii Ennaoui:

- Srebrny oraz brązowy medal mistrzostw Europy na dystansie 1500 metrów

- Srebrny oraz dwa brązowe medale halowych mistrzostw Europy na dystansie 1500 metrów

- Finalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro na dystansie 1500 metrów

Rozwiń

Sofia Ennaoui Artur Widak/NurPhoto AFP

Sofia Ennaoui Lukasz Szelag/REPORTER East News

Sofia Ennaoui Artur Widak / NurPhoto AFP





Alexander Zverev - droga do finału Wimbledonu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport