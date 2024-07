Niczym Kszczot w najlepszych latach. Atomowy finisz Polaka, nagrodą jest medal

Niezwykły finał z udziałem młodego Polaka, na ważnym dla nas dystansie. Finisz, który zapamięta do końca życia

17-latek z MKS MOSM Bytom już we wcześniejszych fazach prezentował się bardzo dobrze, pewnie uzyskiwał awans, ale dystans dwóch okrążeń bywa bardzo nieobliczalny. Albo trzeba być niezwykle pewnym siebie, jak główny kandydat do złota Matthew McKenna , albo dobrze biegać taktycznie, umieć zmagać się na łokcie, co jest tu często spotykane. Jak i w niedzielnym finale, którego Polak nie był faworytem.

Złoto miał zdobyć McKenna, biegający w czapeczce ustawionej daszkiem do tyłu, pokazujący "groźne" i nonszalanckie miny do kamery, gdy tylko go pokazywała. I to on dyktował powolne tempo, a reszta się do tego dostosowała. Polak biegł bardzo mądrze, na drugiej pozycji, ani na sekundę nie zostawiał miejsca przy wewnętrznej krawędzi. I w połowie dystansu był tuż za McKenną, a reszta - za nim.