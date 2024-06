Nerwy, falstart i szaleństwo. Srebrna Ewa Swoboda, decydowały cztery tysięczne

Ewa Swoboda w finale sprintu. Z czwartym czasem wśród półfinalistek

W Rzymie 26-letnia sprinterka AZS AWF Katowice była uważana za jedną z faworytek. Może nie tę największą, bo jednak Dina Asher-Smith wielokrotnie była szybsza od naszej gwiazdy, ale do podium - jak najbardziej. Ewa pokazała już kapitalną dyspozycję w półfinale, 11.02 s, zwalniając na końcu - to dawało do myślenia. I nie miało znaczenia, że Asher-Smith zeszła nieznacznie poniżej 11 sekund, a Patrizia van der Weken i Zaynab Dosso pobiły rekordy Luksemburga i Włoch, z lepszymi czasami od Swobody. One walczyły do samej kreski, Polka nie musiała.