Nawet Kaczmarek nie dała rady. Aniołki bez medalu, zabójcze tempo w Rzymie

Pewne było miejsce dla Natalii Kaczmarek, wydawało się, że pewne też dla Justyny Święty-Ersetic, choćby z racji jej doświadczenia i rosnącej dyspozycji. Iga Baumgart-Witan też bardzo dobrze zaprezentowała się w eliminacjach, tak w biegu indywidualnym, jak i w sztafecie. Ale czy Marika Popowicz-Drapała, czy też może rewelacyjna we wtorek Kinga Gacka? I na której zmianie Kaczmarek: czy może powinna zaczynać, by Polska prowadziła i miał komfort podczas zmiany, czy jednak na końcu?

Wybór był trzymany w tajemnicy do ostatniej chwili: Matusiński postawił ostatecznie na wręcz sensacyjne rozwiązanie: ze składu wypadła Święty-Ersetic. To ją na ostatniej zmianie zastąpiła Kaczmarek, reszta zawodniczek biegła w tej samej kolejności jak wczoraj.

Kiepska druga zmiana polskiej sztafety. Wtedy Polki straciły najwięcej

Gacka we wtorek spisała się na swojej zmianie bardzo dobrze, jej zadaniem było utrzymanie się w czubie, zapewne za Lieke Klaver, ale na tyle przed Irlandką Sophie Becker, by Marika Popowicz-Drapała na drugiej zmianie była w stanie zbiec do krawężnika przed Rhasidat Adeleke. Ewentualnie tuż za nią. Irlandczycy znów wystawili swoją gwiazdę na tym etapie, jak w sztafecie mieszanej, gdy sensacyjnie pokonali Holandię. Wtedy Adeleke dała nieźle popalić Klaver, teraz dość szybko minęła także Cathelijhn Peeters.