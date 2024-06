Natalia nie była potrzebna. "Aniołki" najlepsze, Święty-Ersetic odparła atak

Znakomity bieg Kingi Gackiej i życiówka z bloków. Polki od razu w uprzywilejowanej pozycji

Mimo tego na awans Polek i tak można było stawiać w ciemno. Kinga Gacka imponowała już w tym sezonie świetnymi biegami, wkrótce może być nową siłą na tym dystansie. I pobiegła na pierwszej zmianie znakomicie, bez kompleksów, a czas 51.81 s jest na pewno tym, który spełniał oczekiwania trenera Aleksandra Matusińskiego . Choć trochę szybsze na tym fragmencie były Norweżki, to jednak Marika Popowicz-Drapała zeszła do krawężnika na czele stawki, kontrolowała bieg.

Chwila grozy, Niemka atakowała Justynę Święty-Ersetic. Chodziło o coś innego

Tym razem miało być podobnie, choć mogło skończyć się to tragicznie. Na wyjściu z ostatniego wirażu Polkę próbowała wyprzedzić po zewnętrznej Niemka Eileen Demes, wymachując ręką do tyłu Justyna zahaczyła pałeczką o rywalkę. Mogła ją wypuścić na ziemię, to by był koniec marzeń. Zdołała jednak utrzymać, a później pobiegła już po pewny awans.