Natalia Kaczmarek znów przejdzie do historii? Może być tą pierwszą Polką

Dla Natalii Kaczmarek 2023 rok zaczął się nieszczególnie - zrezygnowała z występu w halowych mistrzostwach Europy, by lepiej przygotować się do sezonu letniego. I to była znakomita decyzja - wyśrubowała swój rekord życiowy na 400 m, została wicemistrzynią świata, wygrała trzy mityngi Diamentowej Ligi, a w jej finale finiszowała druga. To wszystko zostało dostrzeżone przez lekkoatletyczne władze - Polka została nominowana do prestiżowej nagrody. Takiej, której żaden rodak jeszcze nie wygrał.