Natalia Kaczmarek z trudem powstrzymywała łzy. "Było nas stać na złoto"

Nasza reprezentantka, która "otwierała" sztafetę mówiła, że gdyby lepiej rozpoczęła, wynik mógłby być jeszcze bardziej wartościowy. Jej wypowiedź nieustannie przerywały koleżanki, które próbowały... rozśmieszyć mającą łzy w oczach Natalię.

HMŚ w Belgradzie. Natalia Kaczmarek z trudem powstrzymywała łzy

- Jest mi przykro bo wiem, że było nas stać na złoto - mówiła.

Baumgart-Witan przyznała z kolei, że cieszyła się, iż dostała drugą zmianę. Żartowała też, że Kinga Jarecka od kilku dni przypominała jej komentarz Przemysława Babiarza, który porównywał ją do... Ireny Szewińskiej.

- Byłam najbardziej zmęczona z dziewczyn. "Stresowałam" się jak to wyjdzie - komentowała Gacka, która zaznaczyła, że to dla niej pierwsza taka impreza. - Bałam się, jak sobie poradzę - mówiła, na co koleżanki odparły, że poszło jej "śpiewająco".

- Na pewno walczyłam, całym serduchem. Nie wiedziałam, czy atakować od wewnętrznej, czy zewnętrznej. Do końca walczyłam, ale na finiszu przegrałam z Femke (Bol). Jest mi przykro, bo to nie jest to, po co tu jechałyśmy - wyznała z kolei Święty-Ersetic.