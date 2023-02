Kaczmarek poprawiła poprzedni swój najlepszy wynik aż o 0,59. To siódmy rezultat w polskich tabelach historycznych na tym dystansie w hali. Najlepszy należy do Ewy Kasprzyk, która w 1988 roku pobiegła w 22,69. Trzeci wynik należy natomiast do Anny Kiełbasińskiej, która w tym roku osiągnęła 23,02.