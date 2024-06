Natalia Kaczmarek z kolejnym rekordem. I znów chodzi o Irenę Szewińską

Rekord mityngu w Bydgoszczy po prostu musiał zostać pobity. Gwarantowała to obecność Natalii Kaczmarek

Do Bydgoszczy Kaczmarek przyjechała w znakomitej formie, ale trudno było się spodziewać, że może zbliżyć się do swojego fantastycznego rekordu z Rzymu. Choćby dlatego, że i w stawce nie było zawodniczki biegającej obecnie na jej poziomie. Kiedyś - i to znacznie szybciej! - 400 metrów przebiegła reprezentująca Bahrajn Salwa Eid Naser, jej 48.14 s to trzeci wynik w historii. Tyle że po zawieszeniu za doping nie biega już tak szybko, w tym roku zeszła tylko nieznacznie poniżej 51 sekund. Do biegania na tym poziomie, 51 sekund, aspirują też reprezentantki Polski: Kinga Gacka, Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan. Dwie rywalizacje w Bydgoszczy, ta wtorkowa w memoriale oraz kolejna w mistrzostwach Polski, są dla nich wielką szansą.