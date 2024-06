Natalia Kaczmarek z innej galaktyki. Ciarki na ciele Justyny Święty-Ersetic

- To nasza królowa 400 metrów. To klasa sama w sobie. Bardzo liczymy na nią w finale sztafety. Najpierw jednak to my musimy wypracować dobrą sytuację, by ona mogła wykończyć ten bieg. Nie będzie zatem ziewania - mówiła Justyna Święty-Ersetic, która bardzo dobrze spisała się w eliminacjach sztafety 4x400 metrów.

