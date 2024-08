" Najtrudniejszy był bieg półfinałowy, bo wiedziałam, że będzie on szybki, że nie ma już repasaży i że w razie czego, jak mi się noga powinie, to już nie będzie odwrotu . Wszystko poszło dobrze i wróciłam z Paryża bardzo szczęśliwa" - przyznała sportsmenka w komunikacie prasowym HONEST Media Team.

Zaskakujące wyznanie Natalii Kaczmarek. Nie jest fanką Paryża, jednak ostatni pobyt w stolicy Francji zapamięta na długo

Choć lekkoatleci zmagania na igrzyskach olimpijskich rozpoczęli dopiero w sierpniu, Natalia Kaczmarek nie miała jednak czasu, aby zwiedzić Paryż. "Miałam sporo różnych obowiązków, choćby byłam w Domu Polskim, gdzie mi się bardzo podobało. A turystycznie? Byłam przy Wieży Eiffla, chociaż już nie pierwszy raz w życiu , ale za to pierwszy raz, gdy były na niej zawieszone kółka olimpijskie. Za to raczej nie smakowałam paryskich potraw, bo nie za bardzo lubię francuską kuchnię i nie jestem fanką ślimaków czy żabich udek. Pod tym względem zdecydowanie wolę Włochy " - ujawniła.

Brązowa medalistka olimpijska zdradziła, że nawet, gdyby czas na zwiedzanie miała, z pewnością wykorzystałaby go w inny sposób. 26-latka bowiem... nie jest fanką stolicy Francji. "Na pewno troszkę odczarowałam Paryż, który, jak wspominałam przed igrzyskami, nie przypadł mi do gustu. Na pewno teraz mi się będzie dobrze kojarzył, więc, skoro mam z niego miłe wspomnienia, to trochę inaczej będę o nim myślała niż do tej pory. Ale samo miasto jednak nie jest moim ulubionym i to się pewnie już nie zmieni" - przyznała.