Natalia Kaczmarek w towarzystwie rewelacji sezonu. Wielkie wyróżnienie

"Ten sezon był niesamowity. Mistrzostwo Europy, indywidualny medal olimpijski i do tego jeszcze rekordy Polski. Brzmi jak marzenia, a to wszystko się naprawdę działo. Teraz jeszcze zostaję nominowana do tytułu lekkoatletki roku w Europie. To dla mnie wielki zaszczyt, że te wszystkie osiągnięcia są tak doceniane " - mówiła Natalia Kaczmarek.