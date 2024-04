Natalia Kaczmarek szykuje się do ślubu z Konradem Bukowieckim. Ujawnia kulisy przygotowań

W ubiegłym roku Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki zdecydowali się na kolejny ważny krok w ich związku i po udanych zaręczynach rozpoczęli przygotowania do ślubu, który - jak się okazuje - ma odbyć się już we wrześniu. W rozmowie z portalem Fakt utytułowana biegaczka ujawniła teraz, na jakim etapie są ona i jej ukochany, jeśli chodzi o przygotowania do ceremonii.