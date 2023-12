W Portugalii było już jednak więcej niż dobrze. Przepracowaliśmy ten obóz świetnie i to zaprocentuje. Na początku roku jedziemy do RPA. Trudno na tym poziomie o nieustanne poprawianie osiągów na treningach, bo ja już przed poprzednim sezonem ćwiczyłam bardzo mocno, ale wygląda to wszystko więcej niż obiecująco.