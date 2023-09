Natalia Kaczmarek podjęła bardzo ważną decyzję. Chodzi o sezon olimpijski

Na początku marca 2024 roku w Glasgow odbędzie się kolejny światowy czempionat, ale tym razem Kaczmarek swojego dorobku nie poprawi. Gwiazda polskiej lekkoatletyki postanowiła zrezygnować z jakichkolwiek startów w hali podczas okresu przygotowawczego do igrzysk olimpijskich, co oficjalnie potwierdziła we wtorek w Białymstoku, gdzie odebrała nagrodę od władz miasta jako zawodniczka tamtejszego KS Podlasie.