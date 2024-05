Natalia Kaczmarek podbiła Ostrawę. Piękne zwycięstwo, najlepszy czas w tym roku

Polka była w Ostrawie faworytką, startuje tu niemal co roku. Gdy nie była jeszcze gwiazdą z pierwszych stron gazet, biegała na 300 metrów, a od 2021 roku to już pełne okrążenie. Dwa lata temu wygrała w Ostrawie, bijąc swój ówczesny rekord życiowy (50.16 s), rok temu było to 50.88 s. Też wystarczyło do zwycięstwa, po świetnym finiszu, ale przy... niezbyt okazałej konkurencji.