Nie tylko o sukcesach Natalii Kaczmarek na bieżni zrobiło się głośno w mediach. Zawodniczka ujawniła prywatne plany. Zdradziła, że w tym roku planuje sformalizować swój związek z mistrzem Europy z Berlina 2018, który przed wyjazdem na MŚ do Budapesztu oświadczył się biegaczce . Para jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem" zasygnalizowała, że zamierza stanąć na ślubnym kobiercu we wrześniu 2024 roku w miejscowości niedaleko Olsztyna.

Natalia Kaczmarek szczerze o swoim związku z Konradem Bukowieckim. "Trochę się nam kalendarz rozjechał"

Nasza gwiazda obecnie przygotowuje się do najważniejszej imprezy w tym roku - igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nie da się ukryć, że Polka po sukcesie na Węgrzech będzie stawiana w roli faworytki do wywalczenia olimpijskiego krążka. Choć wie, że podczas rozgrywek może liczyć na wsparcie partnera, w tym roku zakochani nie mieli zbyt wiele czasu dla siebie i jak zdradza nasza rodaczka, do maja nic się nie zmieni.

W tamtym roku byliśmy bardzo dużo na zgrupowaniach razem. Udało tak się złożyć kalendarz, że mieliśmy te same imprezy i można powiedzieć, że lataliśmy w tym samym czasie. W tym roku jest trochę gorzej. W sumie byliśmy trochę razem, ale do maja raczej będziemy cały czas osobno. Taki specyficzny rok. Trochę się nam kalendarz rozjechał

"Mam nadzieje, że ja nic nie zrobiłam, że to nie jest moja wina" - powiedziała z uśmiechem nasza rodaczka i następnie dodała: " Absolutnie nie katuje go niczym w domu, żeby miał kontuzję. Tak się złożyło. Wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że on (Konrad Bukowiecki - przyp.red.) wcześniej zaczął trenować, niż ja. Miał super wyniki w zawodach juniorskich, więc wydaje mi się, że jest to kwestia przeciążeń przez lata" - przyznała lekkoatletka.