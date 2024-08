Natalia Kaczmarek opowiedziała o przebytym koszmarze. "Wymiotowałam po każdym starcie"

Natalia Kaczmarek wróciła do Polski z brązowym medalem igrzysk olimpijskich. Bieg na 400 metrów okazał się dla niej szczęśliwy. Biegaczka opowiadała o tym, że kiedyś miała ogromne problemy po wyścigach i teraz wpływa to na to, w jaki sposób się odżywia. Po startach na 400 metrów wymiotowała właściwie za każdym razem i, jak sama twierdzi, przebiegnięcie jej koronnego dystansu było i wciąż jest wielkim obciążeniem.