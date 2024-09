Natalia Kaczmarek ogłasza, definitywny koniec. Kibice muszą się z tym pogodzić

Wielka zmiana w życiu Natalii Kaczmarek. Medalistka olimpijska uprzedziła kibiców

- Tak, zastanawiałam się, ale pomyślałam, że skoro stworzymy rodzinę, to jest to dobry krok. Od sezonu halowego będę Natalią Bukowiecką . Dużo zawodniczek zmienia nazwiska i ludzie wcale o nich nie zapominają - zdradziła.

- Jak zostanę mamą, nie wrócę już do sportu, a na razie chcę biegać, więc jeszcze trochę poczekam. W roku 2025 mistrzostwa świata na stadionie będą późno, dopiero we wrześniu, plan jest zatem taki, żeby przygotować się do hali, między innymi dlatego pozwalam sobie teraz na trochę dłuższy odpoczynek. Nie chodzi nawet o zmęczenie fizyczne, bo za bardzo go nie odczuwam, a o psychikę. Głowa też musi odpocząć, żeby potem mieć chęci do tego przesuwania kolejnych granic. A poza tym - tak się śmieję - skoro będę biegać pod nowym nazwiskiem, to muszę biegać szybko, najlepiej jeszcze szybciej, żeby kibice się przestawili i o mnie nie zapomnieli - dodała.