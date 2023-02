Natalia Kaczmarek odpaliła. Zagrożony 47-letni rekord Ireny Szewińskiej

Dla Natalii Kaczmarek to był pierwszy bieg w tym sezonie halowym na 400 m i od razu przyniósł rekord Polski . Jej wynik - 50,90 sek. - to piąty rezultat w tym roku na świecie.

Lekkoatletyka. Spodziewany rekord Polski

Halowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce bez polskiej gwiazdy

- To nie jest tak, że wycofujemy się z tej imprezy, ale po prostu w ogóle nie mieliśmy jej zaplanowanej. Już w październiku na konferencji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zgłaszaliśmy, że nie wystąpimy w Stambule. I decyzji teraz nie zmienimy. Wyczerpujący był bowiem ubiegły sezon, bo trzeba było w krótkim czasie przygotować dwa szczyty formy na mistrzostwa świata i Europy. Do tego Natalia miał wówczas problemy z układem pokarmowym. Ten poprzedni sezon kosztował ją naprawdę bardzo dużo. Poza tym ostatnie halowe sezony Natalia kończyła urazami, co powodowało, że przygotowania do lata nie przebiegały tak, jak sobie zakładaliśmy. Teraz zatem chcemy wyeliminować jakiekolwiek ryzyko kontuzji, bo Natalia ma delikatną budową, która nie bardzo pasuje pod bieganie w hali - wyjaśnił trener naszej mistrzyni olimpijskiej w sztafecie mieszanej z Tokio.