Natalia Kaczmarek najszybsza wśród Aniołków Matusińskiego

W chyba najbardziej wyczekiwanym finale mistrzostw Polski nie było rekordowego czasu i biegania w okolicach 50 sekund. bo być nie mogło. Półfinały miały się pierwotnie odbyć w czwartek, ale z uwagi na potworną ulewę zostały odwołane i przeniesione na dzisiejsze przedpołudnie. Dwa wyczerpujące biegi jednego dnia, bo przecież już po siedmiu godzinach odbył się finał - to za dużo nawet dla naszych mistrzyń.

Mocne tempo Natalii Kaczmarek

Lekkoatletyka Zrobiła to! Ewa Swoboda poniżej 11 sekund na 100m! Od początku bardzo mocno zaczęła na piątym torze Natalia Kaczmarek, która przecież 10 dni temu osiągnęła w Ostrawie przebiegła ten dystans w 50,16 s. Już po niecałych 150 metrach była tuż obok Justyny Święty-Ersetic, miała też wyraźną przewagę nad goniącą ją na czwartym torze Anną Kiełbasińską. Po wyjściu na ostatnią prostą Kaczmarek nadal prowadziła, ale już utytułowana Święty-Ersetic miała prawo myśleć o walce na finiszu. Wtedy też przyspieszyła Kiełbasińska, zdołała wyprzedzić Święty-Ersetic, ale Kaczmarek uciekła całej stawce. Czas to 51,25 s - daleki od rekordu. Nawet rok temu w Poznaniu, gdy Natalia sięgała po swoje pierwsze mistrzostwo kraju, miała czas lepszy o pół sekundy. - Warunki plus dwa biegi jednego dnia spowodowały, że podeszłam do tej rywalizacji zadaniowo - mówiła po biegu w TVP Sport Natalia Kaczmarek. - Na pierwszej prostej wiało w twarz, chciałam biec tak, by nie stracić na końcówce. No ale dobrze mi się biegło, więc miała wysokie tempo, a na końcówce wcale mnie nie odcięło - dodała.

Trenerzy kadry mogą odetchnąć

Druga na mecie była Kiełbasińska (51,58 s), trzecia - Święty-Ersetic (51,70). Dość dużą stratę miała już jednak Iga Baumgart-Witan (52,78), która zawsze była jednak pewnym punktem sztafety. Do tego dochodzi jeszcze Małgorzata Hołub-Kowalik (53,38 s w finale), którą dziś w finale wyprzedziła jeszcze Kinga Gacka (53,17). To na tych zawodniczkach skład sztafet będą opierać trenerzy: Marek Rożej i Aleksander Matusiński. Polska w mistrzostwach świata w Eugene i Portland znów będzie chciała sięgnąć po medal tak w sztafecie kobiecej, jak i mieszanej.

