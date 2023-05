Natalia Kaczmarek na podium w Diamentowej Lidze. Co za wspaniały finisz!

Obiecujący start Natalii Kaczmarek. Rok temu była o sekundę wolniejsza!

Obie Polki biegły w tyle stawki, ostatnią prostą zaczęły na szóstej i siódmej pozycji. Święty-Ersetic nie była już w stanie przyspieszyć, za to Kaczmarek popisała się znakomitym finiszem. Mijała kolejne zawodniczki, Stephenie Ann McPherson, Candice McLeod i Sadę Williams, na metę wpadła jako trzecia, z czasem 51,64 s. To wynik o blisko dwie sekundy gorszy od jej rekordu życiowego, ale... o 0,9 s lepszy od tego, którym zaczęła sezon w Dausze rok temu. I to już wystarczy, by spodziewać się znakomitych czasów sprinterki Podlasia Białystok w 2023 roku!