Dla naszej rekordzistki Polski, mistrzyni Europy i brązowej medalistki igrzysk w Paryżu to już ostatni sportowy weekend w tym sezonie. Formalnie zaczęła go bardzo wcześnie, bo podczas swojego styczniowo-lutowego zgrupowania w Repblice Południowej Afryki zdecydowała się na występy w dwóch mityngach : w Pretorii i Potchefstroom.

A dalszą historię wszyscy już chyba pamiętamy: świetnie przygotowana do sezonu podopieczna trenera Marka Rożeja aż dziewięć razy przebiegła 400 metrów poniżej 50 sekund, dwukrotnie nawet poniżej 49 s, co oznaczało pobicie rekordu Polski Szewińskiej także i na dystansie jednego okrążenia. A do tego doszły medale: złoty w mistrzostwach Europy w Rzymie oraz brązowy na igrzyskach.