Natalia Bukowiecka z jasnym komunikatem ws. WOŚP. Nie ma żadnych wątpliwości

Natalia Bukowiecka wydała komunikat ws. WOŚP

"Cześć, z tej strony Natalia Bukowiecka. Już 26 stycznia odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i z tej okazji mam dla was niespodziankę. Wystawiłam na licytację kolce Adidas z limitowanej edycji z moim autografem, także macie niesamowitą szansę zdobyć fajną pamiątkę i wesprzeć WOŚP, także zapraszam serdecznie do licytacji " - mówiła Natalia Bukowiecka.

Z opisu przedmiotu wynika, że kolce zostały użyte wcześniej przez sportsmenkę podczas nagrywania reklamy do nowej kampanii marki Adidas. Licytowane buty do niedawna można było jeszcze obejrzeć w Sklepie Biegacza na warszawskim Powiślu. Niebawem trafią one do szczęśliwego licytującego.