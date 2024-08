Nasza olimpijka... spała na korytarzu. Tomala mówi o kulisach

Katarzyna Zdziebło chód na 20 kilometrów podczas igrzysk w Paryżu ukończyła na 30. miejscu, co i tak można uznać za dobry wynik patrząc na to, z jakimi problemami zdrowotnymi jeszcze niedawno zmagała się Polka. Co więcej, już w stolicy Francji nie mogła odpoczywać w komfortowych warunkach, ponieważ została zmuszona do spania na korytarzu. Szczegóły sprawy na antenie TVP Sport przybliżył Dawid Tomala.