Nasza mistrzyni wraca do treningów po ciąży. I nie tylko. Ujawniła plany

Polka za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała kibicom fantastyczną nowinę. Ogłosiła, że wspólnie z mężem Maciejem Zawojskim czeka na pierwsze dziecko. Córka pojawiła się na świecie w lutym 2024 r. ' 'Ula Zawojska czyli najsłodsza dziewczynka. To była podróż pełna wzlotów i gorszych chwil, a dopiero się co rozpoczęła. To był jedyny nasz wyścig zakończony tym najważniejszym 'złotym medalem' , każdy inny jest mniej istotny. (...) Nasza osada się powiększyła. Płyniemy wspólnie dalej po kolejne cele " - oznajmiła szczęśliwa sportsmenka na Instagramie.

Polska gwiazda szykuje się do wielkiego powrotu. "Czuję się trochę jak początkujący amator"

33-latka pochodząca z Warszawy po ciąży zadeklarowała, że zamierza wrócić do formy sprzed ciąży . "Zaczynamy. Najtrudniejsze w tym wszystkim dla mnie było zaakceptować pewne zmiany. Pracowałam nad tym i pracuję, aby być mniej surową dla siebie. Łatwiej mi zaakceptować ten stan kiedy patrzę na tę słodzinkę na łóżku. Zaczynamy powrót do formy oczywiście na razie od ograniczenia słodyczy i spacerów. Na kolejne kroki przyjdzie czas " - zaznaczyła zawodniczka w mediach społecznościowych.

Moich obecnych ćwiczeń nie nazwałabym jeszcze treningiem, bardziej formą aktywności. Prawdziwy trening dla mnie to kilka odcinków na ergometrze, bieg czy ćwiczenie z ciężarami na siłowni. Na razie używam ciężaru własnego ciała, choć ten też jest obecnie spory (...) Czuję się trochę jak początkujący amator - 30 minut przejechanych bardzo luźno, z mniejszymi prędkościami, niż dawniej robiłam rozgrzewkę. Ergometr to dla nas prawdziwa weryfikacja, tam wychodzi, czy już się to ma, czy nie. Ja jeszcze tego nie mam. Mam wrażenie, że zaczynam od zera

"Załapanie się do kadry na igrzyska olimpijskie w Paryżu to mission impossible. Będą jednak mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata w wioślarstwie morskim. Chciałabym tam wystartować, nawet jeśli nie jako reprezentantka Polski, to jako zawodniczka swojego klubu. Od czegoś muszę zacząć, to taki cel na ten rok" - podkreśliła.