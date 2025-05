Nasz rekordzista straszy rywali. Chce być pierwszym Polakiem, który przekroczy magiczną granicę

W tym roku bardziej postawiłem na to, by odpuścić nawet nieco trening, a skupić się bardziej na regeneracji. Po tylu latach treningu technika przecież nie ucieka. Nie chciałem mieć w tym roku tego samego, co w ubiegłym. W poprzednim roku byłem przygotowany na rzucanie 90 metrów, a wszystko bolało tak, że ledwo mogłem 80 przerzucić. Czy bywałem lepiej przygotowany do sezonu niż teraz? Pewnie tak, ale teraz mam luz i nie mam z tyłu głowy tego, że coś mnie boli

~ dodał.