Nasz mistrz olimpijski wyszedł jako pierwszy. Jeden rzut i nerwy. Trzeba czekać

Pierwszy rzut Nowickiego i już bardzo nerwowo. Miało być trochę inaczej

Nowicki w swoim ostatnim rzucie próbnym, jeszcze w dresie, posłał młot gdzieś między 73. a 74. metr. Rozgrzewkowo, bez szybkich obrotów w samym kole. A to świadczyło, że jest dobrze, że to 77 metrów nie powinno być większym problemem.

Serię zaczął jednak Ukrainiec Mychajło Kochan, wielki rywal obu Polaków w walce o medale. Regularnie rzucał ostatnio w okolice 80. metra, przekraczał tę granicę, ale do 81 jeszcze nie dotarł. Tyle że tę próbę spalił, co było wielkim problemem dla kolejnych młociarzy. Wydawało się, że dla Polaka nie będzie, a tymczasem Nowicki "przekręcił" swoją próbę, młot nie poleciał w środek promienia, a minął go o kilka metrów z lewej strony. Poza obszar, w którym mierzy się odległość. Mało tego, było to tylko w okolicach 75 metrów, trenerka naszego mistrza Joanna Fiodorow aż zerwała się ze swojego krzesełka.