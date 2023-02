Duszyński, który rozkochał w sobie kibiców podczas tokijskich igrzysk, ciężko łapał powietrze, udzielając wywiadu w strefie mieszanej. Widać było, że bieg w Arenie Toruń kosztował go sporo sił. Dopytany przez dziennikarza Interii, co dokładnie budziło jego niepokój w dwóch wcześniejszych biegach, przeszedł do konkretów.