Nasz mistrz olimpijski bił na treningach rekordy. I podjął decyzję, o medal nie powalczy

Drugi dzień lekkoatletycznych zmagań w stolicy Japonii, zarazem trzeci rozegrany finał - i chyba największa sensacja całych tamtych zmagań . W historycznej, bo pierwszej, rywalizacji sztafet mieszanych 4x400 m Biało-Czerwoni sięgnęli po złoto . Zaczął Karol Zalewski , później biegła Natalia Kaczmarek , po niej Justyna Święty-Ersetic , a kończył Kajetan Duszyński . I to on stoczył kapitalną walkę na ostatnim łuku z Vernonem Norwoodem i Alexandrem Ogando , minął Ramseya Angelę i pewnie dobiegł pierwszy.

"Modliliśmy się przy każdym mocniejszym akcencie". Karol Zalewski zaryzykował z przygotowaniami

Dla Karola Zalewskiego poprzedni rok był - jak sam przyznaje - dobry, choć na pewno nie wybitny. W merytorycznym wpisie na swoim profilu na Instagramie 30-latek zdradził, że kilkanaście miesięcy temu mocno zaryzykował, aby jeszcze coś zyskać w 2024 roku. Wtedy bowiem, wspólnie ze swoim trenerem Jakubem Ogonowskim, podjął decyzję o mocniejszym niż kiedykolwiek treningu siłowym. "Zrobił ze mnie zawodnika ważącego w pewnym momencie nawet 92 kg. Większa waga pomogła uzyskać lepsze prędkości na odcinkach szybkościowych i poprawić wszystkie rekordy życiowe na siłowni. Co za tym, idzie wytrzymałość szybkościowa, czyli to, co jest praktycznie najważniejsze w biegu na 400 m, spadła - zaznaczył sprinter AZS UWM Olsztyn.