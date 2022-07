Nasz mistrz odpalił! Kapitalny początek mistrzostw świata w Eugene!

Eliminacje w męskim rzucie młotem to pierwsza konkurencja mistrzostw świata, które odbywają się w Eugene i Portland w stanie Oregon. Wojciech Nowicki wystartował jako trzeci w grupie A i od razu, z nawiązką, uzyskał minimum kwalifikujące go do sobotniego finału. Wynosiło ono 77,50 m, a Nowickiemu zmierzono rzut na odległość 79,22. Polak nie musiał już dalej rzucać, ale też... nie wygrał zmagań w grupie A. W trzeciej próbie 79,34 m uzyskał bowiem Amerykanin Daniel Haugh. Wcześniej bezpośrednią kwalifikację wywalczył też wicemistrz olimpijski Elvind Henriksen (78,12 m).

Reklama

Wojciech Nowicki: Dziś zrobiłem mały krok we właściwym kierunku

- Co miałem zrobić, zrobiłem. Chciałem w pierwszym rzucie zrobić kwalifikację, udało się. Czekamy na jutrzejszy finał, to jest najważniejszy start. Dziś był mały krok w tym kierunku. Wszystkie siły są przygotowane na jutro - mówił w TVP Sport Wojciech Nowicki. - Jest świetna pogoda, taką lubię. I do tego znakomite koło. Nic tylko rzucać, robić swoje. Jestem przygotowanym, czuję się w formie, jestem zdrowy. Chcę robić swoje, mam nadzieję, ze uda się nam razem, z Pawłem, zobaczymy jak Marcin, pokazać z jak najlepszej strony. Myślę, że powalczymy o podium - dodał.

Marcin Wrotyński rzucał za blisko. Finał bez Polaka

O to samo walczył jeszcze w grupie A Marcin Wrotyński. Lekkoatleta z OŚ AZS Poznań w pierwszej próbie uzyskał równe 73 metry, a w drugiej - 73,55. To o 3,5 metra gorzej od jego najlepszego tegorocznego wyniku - ten wynik praktycznie nie dawał szans na awans do finału. Niestety, w ostatniej próbie poznaniak rzucił bliżej - 73,26 m. To zdecydowanie za mało, by brązowy medalista mistrzostw Polski mógł pokazać się też w sobotnim finale. Wrotyński zajął w grupie A dziewiąte miejsce, aby więc znaleźć się w gronie dwunastu najlepszych młociarzy świata, w grupie B tylko trzech zawodników może uzyskać lepszy od niego wynik.

Druga grupa młociarzy do eliminacji przystąpi o godz. 19.30. W jej składzie jest czterokrotny mistrza świata Paweł Fajdek.