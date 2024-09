Nasz mistrz Europy był trzeci, zostało 70 metrów. Przekleństwo wszystkich sztafet

Bez najmłodszej olimpijki, a i tak blisko medalu. Jeden błąd przy przekazaniu wszystko zepsuł

Cztery medale to dorobek bardzo dobry, a polska lekkoatletyka potrzebuje następców powoli odchodzących już wielkich gwiazd. Pokazały to niedawne mistrzostwa Europy w Rzymie, ale bardziej - igrzyska olimpijskie. W Limie Biało-Czerwoni byli widoczni, choć przecież i tak nie wszystko poszło po ich myśli.

Spośród czterech naszych sztafet do finałów nie zakwalifikowali się tylko sprinterzy w 4x100 m - bez Zakrzewskiego nie byli w stanie wbić się do grona ośmiu najlepszych ekip świata. Udało się to juniorkom, w składzie których w półfinale biegła nawet... Julia Adamczyk, czyli nasza medalistka w skoku w dal. W finale jej jednak zabrakło, Oliwia Zimoląg, Klaudia Chrostek, Inga Kanicka i Jagoda Żukowska zajęły czwarte miejsce. Początkowo skończyły na piątej pozycji, ale zdyskwalifikowane za przekroczenie stref zmian zostały drugie na mecie Australijki. Do medalu zabrakło 35 setnych sekundy.