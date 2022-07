Nastolatek z Polski mistrzem Europy w biegu na 100 metrów. Pobił kilka rekordów!

Oprac.: Michał Ruszel Lekkoatletyka

16-letni polski biegacz Marek Zakrzewski został mistrzem Europy do lat 18 w biegu na sto metrów. Dwukrotnie pobił rekord ME do lat 18, ustanowił rekord Polski do lat 18 i wyrównał rekord Polski do lat 20.

Zdjęcie Marek Zakrzewski (w środku) / PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl / NEWSPIX.PL / Newspix