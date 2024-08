Największy hit igrzysk rozstrzygnięty, Bol starła się z McLaughlin. Rekord świata

Sydney McLaughlin-Levrone kontra Femke Bol w finale na 400 m przez płotki

McLaughlin-Levrone podczas mistrzostw USA pod koniec czerwca poprawiła tamten rekord z lata 2022 roku, o trzy setne - do 50.65 s . Na tym samym stadionie w Eugene, który sprzyja szybkiemu bieganiu. Do Europy jednak nie przyleciała, by tu przygotowywać się do igrzysk, jak wiele osób z jej reprezentacji. Nie doszło do starcia z Bol, która w Diamentowej Lidze w Londynie poprawiła swój rekord Europy. I jako druga w historii pokonała dystans poniżej 51 sekund - w 50.95.