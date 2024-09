Największe gwiazdy sportu znów w Polsce. Decyzja zapadła, rusza sprzedaż biletów

Pod koniec sierpnia na Stadionie Śląskim aż zaroiło się od gwiazd światowej lekkoatletyki . Do województwa śląskiego zjechało się sporo medalistów olimpijskich z niedawnych igrzysk olimpijskich z Paryża. Nie zawiedli oni kilkudziesięciu tysięcy obserwatorów na trybunach i zaserwowali im show, jakiego kraj nad Wisłą dawno nie widział. W Polsce padły łącznie dwa najlepsze wyniki globu. Najpierw w biegu na trzy tysiące metrów napis "WR" pojawił się obok nazwiska Jakoba Ingebrigtsena . Później fanów do ekstazy doprowadził Armand Duplantis. Szwed przeskoczył poprzeczkę na wysokości 6,26 m i przebił niedawne osiągnięcie ze Stade de France.

Nic więc dziwnego, że organizatorzy byli wprost zachwyceni. Podczas mityngu zagrało dosłownie wszystko. Poza poziomem sportowym dopisała również frekwencja. "Bo rekordy to wypadkowa wielu czynników - formy sportowej, pogody, samopoczucia zawodników. Ciężko być tego pewnym. Ale 42 tysięcy ludzi na trybunach, co jest rekordem Memoriału, powoduje, że serce się cieszy, iż jest to dla kogo robić, że kibice tym żyją, interesują się, dają energię, "serducho" na stadionie, fajnie się bawią. To największa frajda" - mówił Marcin Rosengarten w rozmowie z PAP.