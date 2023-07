Najszybszy Polak nie zachwycił. Został na starcie i musiał gonić. "Wiele do poprawy"

Dominik Kopeć bez odbicia

- Patrząc na warunki i na to, jak ten bieg wyglądał, to nie jest zły wynik. Zostałem w blokach, ale nie wiem, czy to miało związek z reakcją startową. Musiałem jednak od początku dystansu gonić rywali. To mnie spięło, ale wyluzowałem i potem utrzymałem rytm do końca. Mam jeszcze wiele do poprawy, choć wiem, że każdy chciałby, bym biegał teraz regularnie poniżej 10,10 sek. Ja też - mówił Dominik Kopeć po zawodach.