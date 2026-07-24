Nieprzypadkowo łącznie podajemy tu dwa nazwiska naszych sprinterów: Dominika Kopcia i Oliwera Wdowika, choć to trochę dwa różne pokolenia, ten pierwszy jest starszy o niemal siedem lat. Obaj jednak świetnie się napędzają, obaj są w stanie zaatakować legendarne 10.00 s Mariana Woronina, od ponad czterech dekad będące rekordem naszego kraju.

Atakowali już zimą halowy rekord pana Mariana na 60 metrów - wtedy bliżej był Wdowik. Tyle że w letniej części sezonu Kopeć został już sam, młodszy z reprezentantów Polski leczy kontuzję, kilka dni temu mówił w Interii, że zakończył już sezon. I chce, zdrowy, być gotowy na kolejny sezon w hali.

Trudno było więc się spodziewać, by w tej sytuacji ktokolwiek mógł pokonać Kopcia w Białymstoku. A on walczył o swój ósmy tytuł mistrza Polski - wcześniej tyle miał tylko Marian Woronin. Od 2018 roku niemal zawsze był najlepszy, jedynie sześć lat temu we Włocławku przegrał o pięć setnych z Remigiuszem Olszewskim.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Popis jednego aktora w finale 100 metrów. Dominik Kopeć ze złotem

Dziś już w półfinale Kopeć pokazał klasę. W Białymstoku nie było pogody na szybkie bieganie 100 metrów: 20 stopni Celsjusza, chłodny wiatr. Tego nie lubią sprinterzy. W pierwszych dwóch seriach 1/2 finału żadnemu z zawodników nie udało się zejść poniżej 10,5 sekundy. A Kopeć, biegnąc końcówkę na luzie, uzyskał 10.33 s.

Dominik Kopeć (z lewej) Michał Zieliński PAP

Finał był zaś jego popisem. Znów wiało w twarz (-0,4 m/s), a i tak bardzo szybko uzyskał przewagę. Sprinter Agrosu Zamość finiszował w 10.24 s, nikt go nie naciskał. A srebro dla Rafała Rembisza z Resovii (10.43 s) to jednak zaskoczenie. Brąz znów wywalczył Jakub Lempach, jak rok temu w Bydgoszczy - 10.49 s.

- Moim zadaniem było wygrać jak najmniejszym kosztem. Wygrałem, ale kosztowało to trochę więcej energii niż się spodziewałem - mówił później Kopeć w TVP Sport.

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Dla niego najważniejsze są mistrzostwa Europy w Birmingham - te zaczną się 10 sierpnia. A Kopeć, wszystko na to wskazuje, zostanie rozstawiony, ominą go eliminacje. - Z trenerem uznaliśmy, że realnie jestem w stanie powalczyć o finał. Te mistrzostwa Polski to taki mocniejszy trening. Mam nadzieję, że tam będę miał dwa biegi: półfinał i finał. I całą energię poświęcę na ten pierwszy, dam 110 procent. Bo trudniej jest się dostać do finału niż coś w nim później osiągnąć - dodał mistrz Polski.

Dominik Kopeć Wojciech Olkusnik East News





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