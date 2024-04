Prawie 40 lat czekania i rekord został pobity. Alekna: Wiedziałem, że to może być ten dzień

"Trudno uwierzyć, co właśnie zrobiłem" - stwierdził potem Alekna, cytowany przez CNN. "Obserwowałem rzuty i wiedziałem, że to może być ten dzień - i tak się stało" - dodał sportowiec, który 14 kwietnia w każdej swojej próbie odnotowywał wyniki przebijające barierę 70 m. Należy nadmienić, że jego poprzedni osobisty rekord wynosił "zaledwie" 71,39 m.

Co szczególnie ważne, Litwin "przeskakując" Schulta - według danych serwisu Olympics.com - pobił najdłużej utrzymujący się jak dotychczas rekord lekkoatletyczny , niezależnie od konkurencji. 21-latek może być więc tym bardziej dumny ze swojego sukcesu. Tymczasem na horyzoncie już majaczą igrzyska w Paryżu...

Jaki ojciec, taki syn. Mykolas Alekna pobił też "rodzinny rekord"

Będąc przy rywalizacji olimpijskiej warto wspomnieć o jeszcze jednej sprawie... Mykolas Alekna swój talent do rzucania odziedziczył bez wątpienia po swoim ojcu, Virgilijusie, który dwukrotnie zdobywał na IO złote medale (2000, 2004), a do tego raz sięgnął on też po brąz (2008).