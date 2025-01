Najpierw Wojtunik, za chwilę Czykier. Wspaniałe nowiny z głębokiej Azji

Klaudia Wojtunik i Damian Czykier na podium w dalekim Kazachstanie. Z niezłymi czasami

Nie da się ukryć, że zawody w Astanie nie ściągnęły wielu gwiazd - mimo solidnych nagród finansowych, ale też punktów do rankingu World Athletics. A że może on mieć absolutnie klucowe znaczenie, przekonała się w poprzednim sezonie Klaudia Wojtunik . Latem zeszłego roku walczyła o prawo startu w igrzyskach olimpijskich, uzyskała nawet minimum, ale wtedy - w mityngu w Atenach, wiało akurat nieco za mocno. I jej 12.67 s na 100 m przez płotki nie mogło być uznane za oficjalny rekord życiowy. Podopieczna trenera Mikołaja Justyńskiego miała jeszcze szansę na kwalifikację z rankingu światowego, sytuacja decydowała się do samego końca.

25-letnia płotkarka w eliminacjach jeszcze nie błysnęła, w swoim biegu zajęła trzecie miejsce z czasem 8.24 s. To wystarczyło jednak do awansu, był to szósty wynik łącznie. Tydzień temu w Luksemburgu uzyskała 8.20 i 8.12 s, a jej rekord życiowy sprzed trzech lat to 8.07 s.