Najpierw ślub, a teraz taki wieści o Bukowieckim. "Najwyższy czas"

W życiu prywatnym Konrada Bukowieckiego ostatnio sporo się działo. We wrześniu stanął on na ślubnym kobiercu z Natalią Kaczmarem. Jak się okazuje, sporo zmieniło się także w życiu zawodowym, po niezbyt udanych ostatnich sezonach postanowił wprowadzić kilka gruntownych zmian w swoim życiu codziennym. W dążeniu do celu wspiera go jego małżonka.