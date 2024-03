Niesamowite dokonanie Kanadyjczyka. Wcześniej jednak bił się z myślami

Co ciekawe, obecność 19-latka na halowych MŚ wcale nie była taka pewna. Zawodnik zdradził, że nie czuł się dobrze przed startem i rozważał nawet wycofanie się z rywalizacji. W rozmowie z mediami ujawnił, co działo się przed biegiem. "Poszedłem zjeść lunch. Ledwo go zjadłem, a potem zacząłem wymiotować, kiedy miałem wychodzić na autobus" - powiedział w rozmowie z CBC Toronto.