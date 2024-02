Najpierw rekord Polski, teraz prestiżowy triumf! Co za forma wicemistrza Europy!

Jeśli ktoś myślał, że rekord Polski ustanowiony ledwie ledwie dwa dni temu w Düsseldorfie przez Jakuba Szymańskiego był dziełem przypadku, to dziś musi zmienić optykę. W Niemczech 21-letni płotkarz SKLA Sopot pobił rekord Polski, teraz to 7.47 s. Dziś w Toruniu, w znacznie ważniejszych pod względem prestiżu zawodach z cyklu World Athletics Indoor Tour Gold, nie dał najmniejszych szans rywalom, pewnie sięgnął po główną nagrodę. A do wyrównania rekordu kraju zabrakło mu... jednej setnej sekundy!