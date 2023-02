Falstart i łzy zawodniczki, która mogła walczyć o medal

Doszły jednak do tego nerwy i chwile grozy, bo pierwsza próba startu zakończyła się falstartem. Popełniła go aspirująca do sztafety Aleksandra Gaworska, też kandydatka do walki o medale, która dobrze spisała się w sobotnich eliminacjach. Zadecydowały dwie tysięczne sekundy - o tyle miała przyspieszony czas reakcji poniżej dopuszczalnej normy. 27-letnia zawodniczka AZS AWF Kraków zobaczyła czerwoną kartkę i się popłakała.