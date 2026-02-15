Natalia Bukowiecka i Justyna Święty-Ersetic jeszcze nie wznowiły startów w sezonie halowym, podobnie jak i szykująca się na ostatni rok występów Marika Popowicz-Drapała. Inne kadrowiczki, na które stawia trener Aleksander Matusiński, biegają w kratkę, mają problemy ze "złamaniem" granicy 53,5 sekundy.

Z wyjątkiem Anny Gryc, która do świetnych letnich biegów przez płotki na 400 metrów dołożyła równie efektowne zmagania płaskie. Tydzień temu podopieczna Andrzeja Wołkowyckiego najpierw uzyskała w Metz 52.19 s, poważnie zbliżając się do minimum na HMŚ w Toruniu, a później poprowadziła, w roli zająca, Femke Bol do rekordu Holandii na 800 metrów.

Owo minimum na zmagania w Toruniu World Athletics ustaliła na 51.75 s. Do dziś wypełniło je 26 zawodniczek, patrząc na ograniczenia narodowościowe, 22 są uprawnione do startu w HMŚ. A miejsc będzie 30. Choć zapewne nie wszystkie sprinterki z tego grona zdecydują się na przylot do Polski.

Anastazja Kuś ze złotym medale halowych mistrzostw Polski U-20. Niemal półtorej sekundy przewagi

Czy w tym gronie może znaleźć się 18-letnia Anastazja Kuś? Młoda zawodniczka AZS UWM Olsztyn będzie zapewne rozpatrywana do składu sztafety, zwłaszcza tej kobiecej, bo w mikście konkurencja jest większa. Choć wciąż musi o to walczyć. Więcej wyjaśnią kolejne dwa weekendy ze zmaganiami w Toruniu - najpierw Copernicus Cup, później halowe mistrzostwa Polski. Już z Bukowiecką czy Święty-Ersetic. A taka stawka pobudza też inne zawodniczki do szybkiego biegania.

Kuś miała już za sobą występy na 200 metrów (24.32 s w Toruniu dwa tygodnie temu) oraz na 400 metrów (53.82 s tydzień temu w Kownie, trzecie miejsce w mityngu World Athletics). W ten weekend w Rzeszowie odbywały się mistrzostwa Polski U-18 i U-20, Kuś walczyła o złoto w tych drugich. W sobotę pewnie awansowała do finału (53.85 s), dziś jej zadaniem było zdobycie złoto. A prawdopodobnie też i próba pobicia rekordu życiowego, który w hali wynosi 53.20 s.

Tak jak się można było spodziewać, 18-latka z Olsztyna jako pierwsza zbiegła do krawężnika po wyrównaniu, na prostej kończącej pierwsze i zaczynającej drugie okrążenie. Nie była ani przez moment zagrożona, choć na ostatnim łuku oglądała się do tyłu, bo świetnie biegła też 17-letnia Aleksandra Przybylska z UKS 20 Poznań.

Kuś wpadła na metę pierwsza - a stopery zatrzymały się na czasie... 51.66 s. Zawodniczka patrzyła zaskoczona, tyle że za moment nastąpiła korekta. Owo zatrzymanie nastąpiło bowiem ok. 10 metrów wcześniej, na innej linii. A czas oficjalny to 53.46 s. Niezły, drugi w polskich tabelach, ale jednak nie oznaczający nawet rekordu życiowego.

Jak zauważył statystyk Tomasz Spodenkiewicz, prowadzący na platformie X profil Athletics News, to najlepszy wynik juniorki w Europie w tym sezonie zimowym.

Przybylska uzyskała wynik 54.80 s - to jej nowy rekord życiowy. A trzecia na mecie Maja Zbielska z Bydgoszczy - 55.33 s.

