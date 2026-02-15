Najmłodsza polska olimpijka ze złotem. Spojrzała na czas, niedowierzanie. Przyszła korekta

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Choć od igrzysk olimpijskich w Paryżu minęło już półtora roku, Anastazja Kuś wciąż pozostaje... juniorką. A przecież wtedy była najmłodszą olimpijką w całej polskiej reprezentacji, pobiegła na Stade de France. W zeszłym roku z kobiecą sztafetą 4x400 metrów zdobyła w Nankinie tytuł halowej wicemistrzyni świata - Polki będą go za miesiąc broniły w Toruniu. Dla 18-latki z Olsztyna sprawdzianem formy były MP juniorów w Rzeszowie. Kuś zdobyła złoto, gdy wbiegła na metę patrzyła zaskoczona na czas, oznaczający... minimum na indywidualny start w HMŚ. A później przyszła korekta.

Uśmiechnięta lekkoatletka w stroju sportowym z logo reprezentacji Polski oraz sponsorów po zakończonym biegu na stadionie lekkoatletycznym, w prawym górnym rogu widoczne ujęcie z finiszu biegu na bieżni.
Anstazja Kuś pewnie zdobyła złoto w HMP U-20 w Rzeszowie. Żadna z Europejek w tej kategorii wiekowej nie biegała w tym roku szybciejFoto Olimpik/NurPhoto/Getty Images & screen za Youtube/KP SportGetty Images

Natalia Bukowiecka i Justyna Święty-Ersetic jeszcze nie wznowiły startów w sezonie halowym, podobnie jak i szykująca się na ostatni rok występów Marika Popowicz-Drapała. Inne kadrowiczki, na które stawia trener Aleksander Matusiński, biegają w kratkę, mają problemy ze "złamaniem" granicy 53,5 sekundy.

Z wyjątkiem Anny Gryc, która do świetnych letnich biegów przez płotki na 400 metrów dołożyła równie efektowne zmagania płaskie. Tydzień temu podopieczna Andrzeja Wołkowyckiego najpierw uzyskała w Metz 52.19 s, poważnie zbliżając się do minimum na HMŚ w Toruniu, a później poprowadziła, w roli zająca, Femke Bol do rekordu Holandii na 800 metrów.

Zobacz również:

Julien Alfred "złamała" granicę 7 sekund na 60 sekund. Pierwszy raz od finału HMŚ w Glasgow, gdy o złoto walczyła z Ewą Swobodą
Lekkoatletyka

Pierwszy raz sześć sekund od pamiętnego finału ze Swobodą. A później rekord świata

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Owo minimum na zmagania w Toruniu World Athletics ustaliła na 51.75 s. Do dziś wypełniło je 26 zawodniczek, patrząc na ograniczenia narodowościowe, 22 są uprawnione do startu w HMŚ. A miejsc będzie 30. Choć zapewne nie wszystkie sprinterki z tego grona zdecydują się na przylot do Polski.

    Anastazja Kuś ze złotym medale halowych mistrzostw Polski U-20. Niemal półtorej sekundy przewagi

    Czy w tym gronie może znaleźć się 18-letnia Anastazja Kuś? Młoda zawodniczka AZS UWM Olsztyn będzie zapewne rozpatrywana do składu sztafety, zwłaszcza tej kobiecej, bo w mikście konkurencja jest większa. Choć wciąż musi o to walczyć. Więcej wyjaśnią kolejne dwa weekendy ze zmaganiami w Toruniu - najpierw Copernicus Cup, później halowe mistrzostwa Polski. Już z Bukowiecką czy Święty-Ersetic. A taka stawka pobudza też inne zawodniczki do szybkiego biegania.

    Anastazja Kuś
    Anastazja KuśAliaksandr ValodzinEast News

    Kuś miała już za sobą występy na 200 metrów (24.32 s w Toruniu dwa tygodnie temu) oraz na 400 metrów (53.82 s tydzień temu w Kownie, trzecie miejsce w mityngu World Athletics). W ten weekend w Rzeszowie odbywały się mistrzostwa Polski U-18 i U-20, Kuś walczyła o złoto w tych drugich. W sobotę pewnie awansowała do finału (53.85 s), dziś jej zadaniem było zdobycie złoto. A prawdopodobnie też i próba pobicia rekordu życiowego, który w hali wynosi 53.20 s.

    Zobacz również:

    Kamil Herzyk
    Lekkoatletyka

    0.01 sekundy decydowała o zwycięstwie. Wynik Polaka w historycznych tabelach

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Tak jak się można było spodziewać, 18-latka z Olsztyna jako pierwsza zbiegła do krawężnika po wyrównaniu, na prostej kończącej pierwsze i zaczynającej drugie okrążenie. Nie była ani przez moment zagrożona, choć na ostatnim łuku oglądała się do tyłu, bo świetnie biegła też 17-letnia Aleksandra Przybylska z UKS 20 Poznań.

      Młoda lekkoatletka w sportowym stroju stoi na tle czerwonego baneru, wyrażając emocje poprzez gest splecionych rąk przy twarzy, obok rozmyte sylwety innych uczestników.
      Reakcja Anastazji Kuś na czas, który okazał się jednak nieprawdziwyscreen za Youtube/KP Sportmateriał zewnętrzny

      Kuś wpadła na metę pierwsza - a stopery zatrzymały się na czasie... 51.66 s. Zawodniczka patrzyła zaskoczona, tyle że za moment nastąpiła korekta. Owo zatrzymanie nastąpiło bowiem ok. 10 metrów wcześniej, na innej linii. A czas oficjalny to 53.46 s. Niezły, drugi w polskich tabelach, ale jednak nie oznaczający nawet rekordu życiowego.

      Jak zauważył statystyk Tomasz Spodenkiewicz, prowadzący na platformie X profil Athletics News, to najlepszy wynik juniorki w Europie w tym sezonie zimowym.

      Przybylska uzyskała wynik 54.80 s - to jej nowy rekord życiowy. A trzecia na mecie Maja Zbielska z Bydgoszczy - 55.33 s.

      Zobacz również:

      Julien Alfred "złamała" granicę 7 sekund na 60 sekund. Pierwszy raz od finału HMŚ w Glasgow, gdy o złoto walczyła z Ewą Swobodą
      Lekkoatletyka

      Pierwszy raz sześć sekund od pamiętnego finału ze Swobodą. A później rekord świata

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Lekkoatletka w czerwonym stroju sportowym wiąże but przed rozpoczęciem biegu sztafetowego na hali, trzymając pałeczkę w dłoni.
      Anastazja KuśLUKASZ SZELAG/REPORTEREast News
      Anastazja Kuś: Gdyby nie mama, nie byłoby mnie tutaj. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja