Najmłodsza polska olimpijka już złota. Kapitalny rekord, pękła kolejna granica

Ostatni miesiąc przewrócił całe sportowe życie zaledwie 17-letniej Anastazji Kuś. Najpierw pobiła juniorski rekord Polski, zakwalifikowała się do finału mistrzostw kraju seniorek, w Bydgoszczy uzyskała czas 52.26 s. To już spowodowało, że na młodą dziewczynę, córkę byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Marcina Kusia spojrzał trener sztafety Aleksander Matusiński. Wszyscy w tym środowisku widzieli ją już od dawna, ale teraz dostała możliwość wskoczenia do olimpijskiej kadry. I tak się stało.

