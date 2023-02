Kamila Skolimowska - sport wyssany z mlekiem matki

Kamila Skolimowska urodziła się 4 listopada 1982 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat, za sprawą rodzinnych tradycji, była związana ze sportem. Jej ojciec, Robert Skolimowski , ciężarowiec Legii , zdobył mistrzostwo świata juniorów, 7-krotnie wygrywał mistrzostwa Polski w kategorii superciężkiej, wystąpił także na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Mama, Teresa , była dyskobolką Neptuna Płock i Zawiszy Bydgoszcz . Także jej wuj, Edward, oraz starszy brat, Robert, zawodowo uprawiali sport - nic więc dziwnego, że mała Kamila zapałała miłością do aktywności fizycznej już od najmłodszych lat.

Zaczęło się od pływania, potem w kręgu jej zainteresowań pojawiło się wioślarstwo, następnie siatkówka, a gdy miała 11 lat, po odbyciu treningu z ojcem, okazało się, że bez problemu radzi sobie również ze sztangą. Ze względu na obowiązujące przepisy, które dopuszczały do rywalizacji tylko dziewczęta od 15. roku życia, trener Zbigniew Pałyszko zachęcił ją do spróbowania swoich sił w rzucie młotem. To był strzał w dziesiątkę! Skolimowska z marszu objawiła swój niezwykły talent. Stadion, na którym trenowała, okazał się być zdecydowanie za krótki - jej rzuty lądowały daleko poza jego obrębem! Jako juniorka Kamila broniła barw Warszawianki oraz Gwardii Warszawa.