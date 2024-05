Najlepszy wynik na świecie, trzeba było czekać prawie 40 lat. Polacy daleko z tyłu

Najlepszy wynik od prawie 40 lat

Podczas mityngu w Savonie Leonardo Fabbri uzyskał 22.95! To najlepszy wynik na Starym Kontynencie od 36 lat. Przypomnijmy, że w maju 1988 roku na Krecie Niemiec Ulf Timmermann pchnął 23.06 m, co przez dwa lata było rekordem świata.

Trochę szkoda, że dość daleko w tym wyścigu kulomiotów zostali Polacy. Konrad Bukowiecki czy Michał Haratyk, którzy przez kilka lat zdobywali medale największych imprez, póki co nie są w dyspozycji pozwalającej im włączyć się do walki o czołowe lokaty. I raczej do igrzysk się to nie zmieni. A patrząc na to, jak w Europie rozwija się kula, na nadchodzących mistrzostwach Europy też może być o to ciężko.