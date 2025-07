Najlepsza polska tyczkarka opuściła stadion w karetce. Na łokciu wyrosła "śliwka"

Od 22 lat nie było takiego konkursu skoku o tyczce w młodzieżowych mistrzostwach Polski w lekkoatletyce . Wszystkie medalistki pokonały bowiem wysokość co najmniej 4,00 m.

Zofia Gaborska trafiła do szpitala. Wcześniej zdobyła medal

Niestety dla Gaborskiej, najlepszej polskiej tyczkarki w tym roku (4,31 m - przyp. TK), źle zakończyła się ta rywalizacja. W jednej z prób uderzył łokciem o poprzeczkę i stadion w Krakowie opuszczała w karetce. Z pozoru niegroźna sytuacja, ale jednak lekarze zadecydowali, że lepiej pojechać do szpitala zrobić prześwietlenie, bowiem na łokciu wyrosła potężna "śliwka" .

Zosia ma wylew przy łokciu. Dopiero po badaniach w szpitalu będziemy wiedzieli, co dokładnie się stało. Trzeba było jednak sprawdzić, czy kości są całe

Zapytany o ocenę konkursu, odparł: - Marzy mi się, żeby takie konkursy odbywały się na poziomie 4,30 m i wyżej. Jestem zadowolony z tego, co robimy z dziewczynami, bo widać duży progres. Mamy trzy dziewczyny, które skaczą co najmniej 4,30 m. Życzę sobie, by w tym sezonie któraś z dziewczyn skoczyła 4,40 - 4,45 m.